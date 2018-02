Avonturendag in Ardennen 24 februari 2018

Avontuurlijke Retienaren van 12 tot 18 jaar oud kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een avonturendag in de Ardennen. Die vindt plaats op dinsdag 10 april. Er wordt met de bus naar daar gereden. Op het programma staat onder meer een kajakafvaart in Durbuy-Barvaux en een namiddag in Adventure en Challenge Park. Deelnemers betalen 25 euro, inschrijven kan nog tot 26 maart via de dienst Vrije Tijd van de gemeente Retie. (BHR)