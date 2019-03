Auto tegen boom aan wegenwerken JVN

12 maart 2019

14u58 0

Aan Hoeven in Retie is maandagavond rond 20 uur een auto tegen een boom gebotst. Het ongeval gebeurde toen de bestuurder plots moest uitwijken voor wegenwerken die hij laattijdig had opgemerkt. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto was zo zwaar beschadigd dat hij getakeld moest worden.