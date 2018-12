Auto in gracht: twee vrouwen uit Dessel gewond JVN

Bij het ongeval dat zaterdagavond rond 18.30 uur gebeurde op Molendijk in Retie zijn uiteindelijk twee personen gewond geraakt. Het gaat om twee vrouwen uit Dessel. De bestuurster van de wagen verloor de controle over het stuur. De auto maakte een tuimeling en kwam op zijn dak in de gracht terecht. De twee inzittenden raakten niet op eigen kracht uit de auto. Zowel de 47-jarige S.S. en de 49-jarige B.E. uit Dessel liepen lichte verwondingen op. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.