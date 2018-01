Augusta rondt kaap van 100 jaar 02u30 0 Foto Ton Wiggenraad

De Retiese Augusta Verwaest heeft haar 100ste verjaardag gevierd. Voor de familie Van Leuven-Verwaest werd oudjaar zou een extra feestelijke dag. Burgemeester Patrick Geuens en schepen Margriet Blockx kwamen langs om haar te feliciteren.





Een verslag van het bezoek werd ook opgetekend in het Gulden Boek van de gemeente. Augusta woont op de Hodonk, samen met haar zoon Jos. Haar man Augustinus overleed op 67-jarige leeftijd in 1979. Samen zorgde het koppel voor vier kinderen. Augusta is de op één na oudste inwoner van Retie. Marieke Hermans vierde al in augustus haar100ste verjaardag.





(BHR)