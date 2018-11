Archeologisch onderzoek legt zeven huizen uit IJzertijd bloot Bert Huysmans

29 november 2018

18u53 2 Retie Aan Meierend in Retie zijn de archeologische werken afgerond op een stuk grond waar een nieuwe verkaveling zal komen. Bij de werkzaamheden werden er sporen van zeven woningen en een dertigtal bijgebouwen aangetroffen die dateren uit de IJzertijd. Daarnaast werden er interessante sporen gevonden uit de 16de-17de eeuw, een periode waar weinig vondsten over worden gedaan.

Het archeologisch onderzoek aan de nieuwe verkaveling tussen het Meierend en de Hofstedestraat in Retie, een gebied van zo’n hectare groot, verliep in fasen. Al bij aanvang was er een vermoeden dat er archeologische vondsten konden gedaan worden omdat er enkele jaren geleden aan het vlakbij gelegen bouwproject de Molenakkers, langs de Beukenlaan, al archeologische vondsten werden gedaan. In eerste instantie voerde LAReS Archeologie er deze zomer onder andere een zogenaamd proefsleuvenonderzoek uit om een idee te krijgen van wat er op de locatie in de ondergrond aanwezig was. “Daarbij hebben we onder meer sporen van een boerderij teruggevonden met een bijgebouw dat vroeger gebruikt kon worden om bijvoorbeeld het graan hoog en droog in te bewaren”, legt Elly Heirbaut van LAReS uit. Die vondsten dateren uit de IJzertijd. Die zouden dus kunnen teruggaan tot zo’n 800 jaar voor Christus.

Dertigtal bijgebouwen

Uit de resultaten bleek dat een verder onderzoek aangewezen was. Daarom werd de voorbije twee weken de grond volledig onderzocht. Dat gebeurde door het Vlaams Erfgoed Centrum (VEC). Met een grote kraan werd de bodem laag per laag verwijderd tot op de zogenaamde ‘archeologische laag’, waar de ondergrond hoofdzakelijk geel is van kleur, dekzand dat gevormd werd tijdens de IJzertijd. “In die gele grond treffen we dan ronde en vierkante donkere plekken aan”, legt Niels Jennes van het VEC de manier van werken uit. “Plaatsen waar er vroeger bijvoorbeeld palen hebben gestaan. Als die dan bijvoorbeeld een rechthoek vormen of gegroepeerd zijn, weten we dat er een huis of een bijgebouw heeft gestaan.” In totaal werden er sporen van zeven woningen en een dertigtal bijgebouwen aangetroffen. “De huizen vooral op de iets hoger gelegen gedeeltes, de bijgebouwen op de lager gelegen stukken.” De onderzoekers konden zo een plan maken en op die manier een goed beeld krijgen van hoe de omgeving er lang geleden uitzag.

Potstal uit 16de-17de eeuw

“Wat ook zeer interessant is, is dat we tegen de weg, op het zuidelijke stuk, een potstal teruggevonden hebben met drie waterputten erbij. Bij een potstal wordt de mest opgepot. Af en toe wordt er dan strooisel toegevoegd. Door het principe komen de dieren altijd hoger te staan, tot er voldoende mest is verzameld en het mengsel kan gebruikt worden op het veld. Deze potstal dateert uit de 16de of 17de eeuw. Dat is een periode waarvan er heel weinig sporen worden gevonden omdat die meestal kapot geploegd zijn of vernield worden bij de bouw van een huis. Dat is dus een zeer interessante vondst waar we heel blij mee zijn. Verder hebben we ook nog scherven van aardewerk gevonden uit de IJzertijd, maar niet heel veel”, vertelt Jennes nog.

Alle vondsten werden verzameld en er werden ook monsters genomen. Die kunnen zo nog verder onderzocht worden. Binnen de twee maanden wordt alles gebundeld in een evaluatierapport. Op termijn komen alle vondsten in een depot in Antwerpen terecht, de gangbare manier van zaken. “We hopen dat we misschien nog een kleine tentoonstelling kunnen geven met alles wat we aangetroffen hebben”, besluit Jennes. “Dat zou zeker voor de mensen van Retie heel interessant kunnen zijn. Het is tenslotte hun geschiedenis.”