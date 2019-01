Actie Linde-Boom klokt af op 50.245,26 euro BHR

03 januari 2019

Onder de noemer van Linde<<Boom werden er in Retie de voorbije weken heel wat actie gedaan voor het goede doel. Een deel van het bedrag was al geweten, maar nu maakten de organisatoren van de verschillende acties bekend dat het totaalbedrag van de actie maar liefst 50.245,26 euro bedraagt. Het geld wordt geschonken aan Kom op tegen kanker. Heel wat Retienaren hebben zich mee ingezet voor dat goede doel. Zo ondernamen alle schoolkinderen een sponsorloop, kwamen er zo’n 1.200 mensen langs voor de ‘Stap for Life’ en legde zo’n 130 lopers in estafettevorm de afstand van Wachtebeke naar Retie af, zo’n 115 kilometer. Met een afterparty in Gemeenschapscentrum Den Dries. Ook ‘De Allerbeste Music Quiz for Life’ en nog enkele individuele initiatieven brachten geld in het laatje. In 2016 vond de eerste Linde<<Boom plaats. Toen werd er zo’n 30.000 euro ingezameld.