"Vanuit een goede organisatie vertrekken" 27 januari 2018

Hans Hannes (32) is aan zijn laatste maanden bezig bij Branddonk. Volgend seizoen verkast hij naar Witgoor, waar het voor hem allemaal begon.





"Ik ben er echt voetballer geworden", zegt hij. "Ik ben er vier jaar geweest en beleefde er een mooie tijd. Daarna maakte ik zeven seizoenen vol bij Dessel en nu beëindig ik twee jaar Branddonk. Ik keer terug naar het vertrouwde nest en daar wil ik ook eindigen. We kwamen snel tot een akkoord, wat me tevreden stemt. Maar eerst wil ik het seizoen goed afsluiten met Branddonk. Het wordt nog een boeiende periode in de competitie. We hebben punten nodig, maar we krijgen voldoende kansen om die te pakken tegen rechtstreekse concurrenten. We hebben ons lot zelf in handen. Als we de matchen winnen die we naar ons toe moéten trekken, komen we niet in de problemen. Morgen moeten we vanuit een goede organisatie vertrekken tegen de leider, RC Mechelen. Die ploeg laat wel wat ruimte en daar moeten we op de gepaste momenten gebruik van maken. In de heenwedstrijd sleepten we een 0-0-gelijkspel uit de brand. Ook nu moeten we proberen een punt veilig te stellen." (NRM)





