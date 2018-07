'Dunkirk' op groot scherm 14 juli 2018

Op woensdag 18 juli wordt de film 'Dunkirk' getoond op groot scherm in de tuin van de pastorie aan de Passtraat in Retie. De oorlogsfilm van regisseur Christopher Nolan won vorig jaar drie oscars en was ook nog eens in vijf andere categorieën genomineerd. De vertoning is onderdeel van de zomerse filmreeks Rethyscoop. De toegang is gratis, de film start om 22 uur. Bezoekers brengen best een eigen stoel of dekentje mee. (BHR)