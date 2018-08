"Collette (2) wacht me op aan finish Dodentocht" CIPIER STAPT 100 KILOMETER VOOR MEISJE MET BEPERKING JONATHAN BERNAERTS

09 augustus 2018

02u42 0 Retie Cipier Didier Lemeer, die in Hoevenen woont, heeft een goede reden om de beruchte Dodentocht uit te wandelen: hij zamelt geld in voor Collette (2), het dochtertje met een beperking van een bevriend koppel uit Retie. "Collette wacht me op aan de eindstreep. Ik móet het dus wel halen."

Het is met een bang hartje dat Didier Lemeer (48) uit Hoevenen toeleeft naar de Dodentocht, de beruchte wandeltocht van 100 kilometer die komend weekend in en rond Bornem wordt gehouden. "Ik heb de Dodentocht in het verleden al eens uitgewandeld en ik weet dat het een pittige onderneming is. Destijds was ik goed voorbereid: ik was al in maart begonnen met trainen. Dat is nu wel even anders. Ik heb me pas drie weken geleden ingeschreven en heb eigenlijk helemaal niet getraind. Ik verzorg mijn voeten nu goed en probeer voldoende te rusten. Verder kan ik alleen maar hopen dat ik tijdens het wandelen geen blessures oploop."





Didier beschikt over een extra motivatie om de tocht uit te wandelen: hij stapt voor Collette, het 2-jarige dochtertje van een bevriend koppel uit Retie. Het meisje heeft een mentale beperking. "Collette is het dochtertje van een ex-collega en liep tijdens haar geboorte een herseninfarct op. Ze kan haar linkerarmpje niet gebruiken en ook stappen gaat moeizaam."





"Collette revalideert drie à vier keer per week bij een kinesist", gaat Didier verder. "Minstens één keer per week gaat ze naar TRAINM in Antwerpen, een neurorevalidatiecentrum dat hoogtechnologisch trainingen met robotica aanbiedt. Daar stapt ze in een 'staprobot' die haar het juiste stappatroon aanleert en haar spieren traint. Op termijn zal ze bij TRAINM ook met een robot haar handfunctie oefenen."





De kosten voor Collettes revalidatie lopen hoog op. Dus vond Didier dat hij zijn duit in het zakje moest doen. "Omdat de revalidatie met robotica de best mogelijke kansen biedt, willen Collettes ouders haar de sessies bij TRAINM niet ontzeggen. Jammer genoeg worden de kosten voor het neurorevalidatiecentrum nog niet terugbetaald. Daarom heb ik besloten om dit jaar voor Collette een klassieke sponsortocht op poten te zetten. Wie in zijn leven tegenslag kent, is altijd blij als er uit onverwachte hoek hulp komt. Toch? Mensen die me willen steunen kunnen per kilometer een vergoeding storten."





1.500 euro

Didier krijgt veel respons, ook op zijn werk in de gevangenis van de Antwerpse Begijnenstraat. "Zoals de zaken er nu voorstaan, gaat er al 1.500 euro naar Collette. Ook de ouders van het meisje zijn enthousiast. Zij hebben me laten weten dat ze me gedurende de nacht gaan aanmoedigen en bevoorraden. Maar nog straffer: Collette zélf gaat me aan de eindstreep opwachten. Ik kan dus niet anders dan de finish halen."





Wie Didier wil steunen kan een bijdrage storten op BE 07 9731 8697 0766 met de vermelding 'Dodentocht'.