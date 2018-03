"Bijna blind en doof door hun fout" PATIËNT SINT-JOZEF KRIJGT 'PER ONGELUK' OVERDOSIS MEDICIJNEN MARLIES VAN BAEL

28 maart 2018

02u41 1 Retie Christophe Nuyts (41) uit Retie is niet te spreken over zijn behandeling in het Algemeen Ziekenhuis in Turnhout. Hij kreeg een te hoge dosis van diphantomine, een anti-epileptisch medicijn, toegediend en is nu slechtziend en -horend aan zijn linkerkant.

Drie weken geleden ging Christophe Nuyts (41) uit Retie vrijwillig naar AZ Turnhout, campus Sint-Jozef. Hij kwetste volgens zichzelf zijn omgeving en meldde zich aan op de psychiatrische afdeling.





"Tijdens de eerste week daar merkte ik al dat ik ander eten kreeg", zegt Christophe. "Blijkbaar hadden ze mij een maaltijd gegeven voor mensen die lactose-intolerant zijn, maar dat ben ik helemaal niet."





Christophe lijdt aan epilepsie en nam daarvoor thuis al medicijnen in. "Ik ben allergisch voor verschillende medicijnen omdat ik vroeger al een hartstilstand en een hersenbloeding heb gehad, dus ik ben dubbel voorzichtig. Ik gaf bij mijn aankomst het medicijnenblad af waarop stond welke medicijnen ik wel of niet mag nemen."





Vorige week kreeg Christophe echter een te hoge dosis van het anti-epileptisch medicijn diphantomine toegediend. "Ik had bij de verpleging een opmerking gemaakt dat het zo veel was maar ze zeiden dat het goed was. Dus vertrouwde ik hen en nam ik het medicijn in. Ik kreeg 500mg in een keer toegediend, terwijl het normale volume maar 100mg mag zijn én je mag maar met 300mg verhogen op vier dagen tijd. Ik kreeg dit in een dag te slikken."





Levensgevaarlijk

In het ziekenhuis kreeg Christophe last van zijn zicht en gehoor en zag op een bepaald moment niets meer. "De neuroloog zei me dat dit kwam door die hoge dosis medicijnen." Toen Christophe die namiddag terugkwam van bij de dokter, vroeg hij naar zijn medicijn dat hij 's middags moest innemen. "Drie verpleegsters zeiden me dat ik die al gehad had, dat ze die pillen al aan mij gegeven hadden en het was aangeduid op hun blad. Ongelooflijk, want ik was bij de dokter. Ik kreeg dan die middag ook geen medicijnen meer, dat is toch levensgevaarlijk. Eerst geven ze me er te veel en dan te weinig. Niemand in het ziekenhuis weet hoe dat is kunnen gebeuren, ze weten zelfs niet welke dokter dit heeft gedaan."





Christophe nam zelf contact op met een neus-keel-oor arts om zijn zicht en gehoor na te kijken. "Er is daar niets gedaan om mijn toestand te verbeteren."





Ondertussen is Christophe terug thuis en wordt er in het ziekenhuis een onderzoek gevoerd. "Onze ombudsdienst volgt deze klacht nauwgezet op", luidt het in het ziekenhuis. "Het onderzoek is volop lopende en er werd ondertussen met de betrokken partijen samengezeten, ook met de patiënt in kwestie." Het zicht en gehoor van Christophe is nog niet in orde. "Het ziekenhuis heeft mij een schadevergoeding voorgesteld maar dat geld hoef ik niet. Ze moeten gewoon hun fouten toegeven. Ze doen daar precies of ik achterlijk ben en dat pik ik niet. Ik weet goed genoeg welke medicijnen ik wel of niet neem."