Recensie: De Eenhoorn *** Klassieke keuken zonder franjes Kristof Pieters

19 december 2018

09u52 2 Chef Geert Van Mieghem serveert in De Eenhoorn een Frans-Belgische keuken zonder veel franjes, maar wel met herkenbare kwaliteitsproducten. Hij staat al 27 jaar achter het fornuis en werd vorig jaar voor het eerst beloond met een vermelding in Gault&Millau.

Het restaurant is ondergebracht in een mooi historisch pand dat ooit deel uitmaakte van het kasteeldomein Wissekerke. Het interieur is sober maar smaakvol gerenoveerd met een gezellige open haard. De gastvrouw komt vragen of we alvast een aperitief wensen. Als we de drankkaart vragen blijkt die echter niet te bestaan, wat de keuzemogelijkheden wat beperkt. We gaan dan maar voor een klassieke rode en witte porto. Ook de suggesties staan niet op kaart en op het einde van de opsomming door de ober zijn we eigenlijk de eerste al vergeten. Hij herhaalt ze op vraag echter met de glimlach.

Al volledig in stemming voor de eindejaarsperiode, kies ik resoluut voor de gebakken ganzenlever als voorgerecht (28 euro). Die komt met een brioche en boschampignons in een jus van oude port. Vooral het sausje is om duimen en vingers af te likken. Voor niet-carnivoren is het aanbod iets beperkter. Mijn tafelgenote kiest voor de vitello tonato (22 euro). Het bordje is mooi afgewerkt met grote kappers en kwarteleitjes. Het kalfsvlees is vers en fijn van smaak, maar de tonijnsaus mocht meer zijn afgekruid.

In deze tijd van het jaar neemt wild een prominente plaats in op de kaart. Ik ga dan ook voor de filet van hert (36 euro, foto). Het vlees is andermaal van topkwaliteit. Eronder vinden we een bedje van savooikool en knolselderpuree. Het zijn vooral de huisgemaakte Pommes Dauphines die ons erg bekoren. Mijn tafelgenote kiest voor de zeebaars in zoutkorst (29 euro). Die wordt na garing in de oven eerst aan tafel getoond en vervolgens vakkundig gefileerd en opgediend met een brochette van ui, krielaardappeltjes en rode paprika, afgewerkt met slierten venkel. De verse zeebaars is lekker, maar het geheel is naar onze mening toch wat fantasieloos. Over de wijn kunnen we kort zijn, want die wordt al uitgeschonken geserveerd. Voor acht euro per glas hadden we graag de fles zien passeren.

Het dessert is aan de overkant van de tafel wel opnieuw een voltreffer. De smoutebollen (10 euro), geserveerd in een puntzakje, smaken heerlijk als afsluiter.

We gaan voldaan van tafel en hebben genoten van de bijzonder goede kwaliteitsproducten. Het siert de chef dat hij schuimpjes en zalfjes achterwege laat, maar voor ons mocht het toch net iets meer creativiteit hebben voor de prijs die we betaald hebben (157,50 euro). Wie echter fan is van een klassieke keuken zonder franjes is hier zeker aan het juiste adres.

Eten - 7,5/10

Bediening - 7/10

Comfort - 8/10

De Eenhoorn

Koning Astridplein 20

9150 Bazel

tel.03/744.00.61

http://deeenhoorn.be