Zeventiger verstopt wagen net voor inbeslagname en riskeert celstraf Jef Van Nooten

25 maart 2019

11u01 0 Ravels Een 73-jarige man uit Ravels riskeert een gevangenisstraf van drie maanden nadat hij een inbeslagname door een deurwaarder negeerde.

Willy R. kreeg op 8 januari 2018 te horen dat de deurwaarder zijn Renault Kangoo in beslag had genomen. “Toen de auto nadien opgehaald zou worden, kon de wagen niet meer aangetroffen worden. De auto werd pas teruggevonden nadat hij door de politie werd geseind”, zegt openbaar aanklager Wim Smets.

Willy R. haalde aan dat hij na de inbeslagname alsnog zijn schulden had betaald die tot de inbeslagname hadden geleid. “Maar die betaling achteraf is irrelevant voor het misdrijf op zich”, aldus nog Wim Smets. R. beweerde dan maar ten aanzien van de rechter dat hij nooit kennis had gekregen van de inbeslagname.

De beklaagde riskeert een celstraf van drie maanden en een boete. Vonnis op 29 april.