Zeven jobs weg door failliete horecazaken 01 maart 2018

03u01 0

De Nederlander Gerardus Van de Wiel (60) uit Oirschot heeft de boeken neergelegd. De rechtbank van koophandel heeft daarop het faillissement uitgesproken. De horeca-man baatte zowel De Bourgondische Brouwerij in de Weeldestraat 86 als 't Hegse Stalleke aan Hegge in Weelde (Ravels) uit.





Door het faillissement verliezen zeven werknemers (zes arbeiders en één bediende) hun job. Meester Ronny Ceusters is als curator aangesteld om het faillissement af te handelen. (JVN)