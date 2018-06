Zaakvoerder Poultry Vision failliet verklaard 28 juni 2018

02u55 0 Ravels De rechtbank van koophandel heeft het bedrijf Poultry Vision uit Weelde officieel failliet verklaard. Het bedrijf van zaakvoerder Patrick Remijsen zou in de zomer van 2017 mee aan de basis gelegen hebben van de zogenaamde fipronilcrisis. Miljoenen kippeneieren werden vernietigd omdat ze zouden besmet zijn geraakt door het gif.

In de zomer van 2017 werd plots groot alarm geslagen in de markt van eieren. Honderden pluimveebedrijven in België en Nederland werden geblokkeerd en miljoenen eieren moesten vernietigd worden omdat er sporen waren aangetroffen van het gevaarlijke bestrijdingsmiddel fipronil. Dat werd gebruikt in de bestrijding van bloedluizen bij kippen, maar het gebruik van het product is verboden in stallen met leghennen.





ChickFriend

Het was het bedrijf Chickfriend dat het product gebruikt zou hebben na een levering door Poultry Vision.





Het onderzoek naar het hoe en waarom van de fipronil is nog altijd lopende. Zowel de Nederlanders van Chickfriend als vermoedelijk Patrick Remijsen van Poultry Vision zullen zich ooit voor de strafrechter moeten verantwoorden.





"Te goeder trouw"

Remijsen ontkent niet dat hij het product heeft gekocht in Roemenië, maar wel dat hij er een zwendel mee opgezet zou hebben. Hij zou naar eigen zeggen te goeder trouw gehandeld hebben.





Vast staat in elk geval dat zijn eigen bedrijf Poultry Vision, dat actief was in de pluimveesector, niet meer bestaat. De man legde in samenspraak met zijn boekhouder de boeken neer. Hij riskeert in elk geval nog een strafrechtelijke vervolging en een schadeclaim van enkel miljoenen euro's.





De zaakvoerder was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. (VTT)