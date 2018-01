Woning doorzocht 25 januari 2018

Aan de Bosvenstraat in Weelde (Ravels) werd gisteren omstreeks 00.15 uur een inbraak in een woning vastgesteld. De daders drongen het pand binnen via het raam van de slaapkamer. Ze doorzochten de woning, maar er werd geen buit gemaakt. (JVN)