WK Café Belgium toont kwartfinale in besloten kring 05 juli 2018

Café 't Vervolg in Weelde zendt de WK-wedstrijd tussen België en Brazilië vrijdagavond uit achter gesloten deuren. Alleen wie ook één van de vorige matchen in het café kwam kijken, is er welkom.





De kroegbaas van 't Vervolg doopte zijn café naar aanleiding van het Wereldkampioenschap voetbal tijdelijk om tot 'WK Café Belgium'. Tijdens de eerste vier WK-wedstrijden van de Rode Duivels daagden zoveel supporters op in het café, dat hij besliste om de kwartfinale tegen Brazilië enkele 'met gesloten deuren' uit te zenden. "Om veiligheidsredenen zijn we vrijdag genoodzaakt om alleen klanten toe te laten die ook de vorige matchen in het café hebben gevolgd", zegt Steve Gabriëls. "Personen die hier nog geen match kwamen kijken, kunnen niet toegelaten worden. Mensen of firma's die hier het bouwverlof willen komen inzetten, kunnen er dus niet meer bij."





Steve Gabriëls neemt de beslissing om de veiligheid van de klanten te kunnen garanderen. "Het is al vier keer dik feest geweest in een vol huis zonder incidenten. Dat willen we zo ook houden. Nog meer personen binnen laten, zou onverantwoord zijn en voor onveilige situaties zorgen." (JVN)