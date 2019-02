Winkeldieven op heterdaad betrapt bij Carrefour Easy Kristof Baelus

01 februari 2019

Donderdagavond omstreeks 17.50 uur zijn twee winkeldieven op heterdaad betrapt in een filiaal van Carrefour Easy in Dorp in Poppel. De 30-jarige man en de 33-jarige vrouw, beiden afkomstig uit Polen, mochten na verder verhoor beschikken.