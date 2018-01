Welzijnsschakel geeft kledij tweede leven 30 januari 2018

02u35 0

In een hal van Weelde Depot in Weelde (Ravels) heeft 't Wee(i)nkeltje voor het eerst de deuren geopend. De tweedehandswinkel wordt uitgebaat door Welzijnsschakel Ravels.





Bezoekers kunnen in 't Wee(i)nkeltje aan een lage prijs kledij en ander textiel kopen. "We geven er kleding en textiel een tweede leven. We richten ons vooral op mensen die het niet breed hebben", klinkt het bij Welzijnsschakel Ravels. Als naam voor het initiatief koos Welzijnsschakel voor 't Wee(i)nkeltje, omdat in dat woord zowel een verwijzing zit naar 'twee' als naar 'winkel'. 't Wee(i)nkeltje zal iedere derde woensdag van de maand van 14 uur tot 16 uur, en elke laatste zaterdag van de maand van 10 uur tot 12 uur open zijn. Je kan er niet alleen tweedehands komen kopen, maar je kan ook zelf kledij en textiel binnenbrengen. Die moet dan wel proper en in orde zijn. (JVN)