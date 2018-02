Weelde wil nog een eindsprint inzetten 24 februari 2018

Tweede provinciale B

Weelde verloor afgelopen weekend zwaar op het veld van Herselt. Het werd 6-1. Reggy Elias hoopt op eerherstel tegen leider FC De Kempen.





"Ik denk dat we misschien wel iets kunnen rapen tegen hen en zo een eindsprint kunnen inzetten."





Weelde pakte de afgelopen wedstrijden een twee op twaalf. "Dat is inderdaad niet veel, maar neem bijvoorbeeld afgelopen weekend. We waren in het begin beter dan hen, maar kregen dan een doelpunt tegen en zo liep het uiteindelijk mis."





Elias wil nog steeds voor de top vijf gaan. "Als we tegen De Kempen winnen en dan een reeksje kunnen neerzetten, is dat zeker nog mogelijk."





Elias is via een ex-ploegmaat van hem terecht gekomen bij Weelde. "Dit is hier mijn tweede seizoen en ik heb het hier goed. Ik blijf nog zeker een jaartje extra. Bijna iedereen blijft en als we hier en daar er iets kunnen bijdoen kunnen we volgend seizoen opnieuw voor de top in tweede provinciale spelen. We zijn goed op elkaar ingespeeld en hebben wel wat talent, dus dat moet zeker en vast wel lukken." (BHG)