Voorbijganger blust brandende heftruck Jef Van Nooten

10 januari 2019

15u03 0

Aan Weelde-Statie, deeldorp van Ravels, heeft donderdagmiddag een heftruck vuur gevat. Een garagebedrijf uit de buurt was de heftruck ergens gaan ophalen met een oplegger. Toen ze op een parking in Weelde-Statie de heftruck van de oplegger reden, liep het mis. Het voertuig vatte om een nog onduidelijke reden vuur. Omstaanders gingen het vuur met een poederblusser te lijft, maar dat mocht niet baten. Toch konden de vlammen grotendeels gedoofd worden nog voordat de brandweer arriveerde. “Er passeerde toevallig een vrachtwagen die een watertank van 800 liter water bij zich had. Het water stond onder hoge druk en kan dus dienen om de vlammen te blussen.”

Bij de brand raakte niemand gewond.