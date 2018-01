Voetganger zwaargewond 02u42 0

In de Schransdriesstraat in Beerse is in de nacht van zaterdag op zondag een voetganger zwaargewond geraakt. De 17-jarige V.S. werd er rond 0.50 uur aangereden door een auto. De voetganger is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de eerste vaststellingen week een autobestuurster even van het rijvak af en reed ze daardoor het slachtoffer op het voetpad aan. (JVN)