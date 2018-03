Vliegtuigen droppen paaseieren 20 maart 2018

Taxandria Modelvliegclub (TMC) uit Ravels-Eel organiseert op tweede paasdag, maandag 2 april, opnieuw een paaseierendropping. De modelvliegtuigjes van de clubleden zullen paaseieren laten vallen op het terrein van de club in de Wildertstraat. Alle kinderen zijn vanaf 13 uur welkom om de paaseitjes te komen rapen. Er is ook een springkasteel voorzien. Terwijl de kinderen zich uitleven of paaseieren rapen, kunnen hun ouders uitleg krijgen over de modelvliegclub.





"Onze mooiste toestellen staan tentoon en er worden demonstratievluchten gemaakt. Voor alle uitleg over de modelvliegsport kan je bij één van de TMC-leden terecht. De cafetaria is open en er worden heerlijke, warme wafels gebakken", klinkt het bij Taxandria Modelvliegclub. (JVN)