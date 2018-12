Violiste Sarah Bayens (18) wint ‘Young Belgian Talent’ Kristof Baelus

16 december 2018

16u07 0 Ravels Sarah Bayens uit Ravels is slechts 18 jaar maar heeft zaterdagavond in Flagey de prijs ‘Young Belgian Talent’ in de wacht gesleept.

De wedstrijd is speciaal voor uitzonderlijk getalenteerde en Belgische klassiek geschoolde muzikanten tussen 16 en 21 jaar. Het is voor jonge musici die een internationale solocarrière nastreven één van de belangrijkste wedstrijden. Voor maar liefst 600 aanwezigen kon ze met ‘Rhapsody no.1' van Bela Bartok en ‘Hebanera’ van Maurice Ravel de tien juryleden overtuigen.

“Ik had niet gedacht dat ik ging winnen, de andere kandidaten waren zeer sterk”, zegt Sarah. “Ik voelde het al als een overwinning dat ik in de finale mocht staan maar de overwinning maakte het natuurlijk volledig af.”

Sinds haar vijf jaar speelt Sarah reeds viool en momenteel studeert ze onder Shirly Lauw aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Met deze overwinning krijgt Bayens een geldprijs, een concerttournee, een eigen CD-opname en een financiële tussenkomst in de uitgaven, gewaarborgde concertinkomsten en een coachingtraject tot ze 25 jaar is.