Vijftiger aangehouden voor doodslag op man (42) uit Ravels Wouter Demuynck

02 april 2019

14u43 0 Ravels De raadkamer in Turnhout heeft dinsdag de aanhouding bevestigd van een 59-jarige man uit Aarschot. Hij wordt verdacht van doodslag op een 42-jarige man uit Ravels.

Het gerechtelijk onderzoek ging in juni 2018 van start na de onrustwekkende verdwijning van de 32-jarige man. Zijn lichaam werd in oktober teruggevonden in Noord-Frankrijk, tussen Calais en Duinkerken. De doodsoorzaak wordt nog verder onderzocht, maar door de omstandigheden is een gewelddadig overlijden volgens het parket aannemelijk.

Tijdens het verdere onderzoek kwam een 59-jarige man in beeld. Eind vorige week werd hij gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gerechtelijk onderzoek wordt intussen verdergezet.