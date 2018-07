Vijfde Midzomerfeest komt eraan 30 juli 2018

Op zondag 5 augustus vindt de vijfde editie van het Midzomerfeest plaats. De officiële opening vindt om 10.30 uur plaats. Men komt daarvoor samen aan de landbouwstand, georganiseerd door de landbouwadviesraad, die dit jaar in het teken van de 'aardappel' staat. De ingang vind je via de feesttent op het marktplein van Weelde.





Nadien volgt er een korte wandeling naar het maïsdoolhof in de Molenstraat, georganiseerd door KWB Weelde en carnavalsgebuurt Moleneinde.





Bij terugkomst aan de landbouwstand zal burgemeester Walter Luyten een toespraak houden. Daarna kan je onder het genot van een hapje en een drankje de landbouwstand verder bezichtigen. Tevens kan je deelnemen aan een toeristische fietstocht die leidt naar het aardappeldemoveld in de Bosstraat, waar een gids meer uitleg geeft over de aardappelteelt. Verder is er een markt met streekproducten, een eetfestijn, een muziekfeest en kinderanimatie. (WDH)