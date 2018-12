Vermiste vrouw (89) is weer terecht Toon Verheijen

06 december 2018

16u32 2 Ravels De politie Kempen Noord-Oost verspreidde donderdag een opsporingsbericht voor een 89-jarige dame uit Poppel die verdwenen was. De vrouw is weer terecht.

De 89-jarige Anna Drenters is het laatst gezien op woensdagavond omstreeks 18.30 uur, maar vermoedelijk heeft ze donderdagmorgen haar woning aan de Tilburgseweg in Poppel verlaten. Omstreeks 22.30 uur donderdagavond werd ze in de buurt van haar woning aangetroffen.

Ze is naar het ziekenhuis gebracht om haar gezondheid te controleren. Alles was in orde en ze is terug thuis.