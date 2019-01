Vermeende cannabisteler wil af van 2 jaar cel Jef Van Nooten

09 januari 2019

11u09 0 Ravels De Nederlander Petrus H. ontkent dat hij actief betrokken was bij cannabisplantages in de Ravelse deelgemeenten Poppel en Weelde. Eerder werd hij tot 2 jaar cel en 8.000 euro boete veroordeeld voor zijn aandeel bij de plantages.

De politie kon enkele jaren geleden drie cannabisplantages opdoeken in Geel, Poppel (Ravels) en Antwerpen. In hetzelfde onderzoek werd ook nog een plantage in opbouw ontdekt in Weelde (Ravels). “De plantages waren opgezet door een Nederlandse bende die professioneel te werk ging”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.

Petrus H. werd verdacht van betrokkenheid bij de plantages in Poppel en Weelde. “Op basis van verklaringen van medeverdachten. En tijdens observaties werd hij ook gezien op de twee adressen”, vervolgt Dederen. “Bij een ripdeal in Geel werd ook een auto opgemerkt die door H. werd gehuurd.”

Het openbaar ministerie vraagt een bevestiging van het verstekvonnis. “Maar een vriend heeft gevraagd om zijn auto te gebruiken”, pleitte de advocate van H. “Mijn cliënt was er ook wel eens bij toen die vriend een plantage bezocht, maar hij is er nooit actief bij betrokken geweest.”

Vonnis op 23 januari.