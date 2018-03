Verkaveling Bovenheide bijna klaar voor verkoop 31 maart 2018

03u01 0 Ravels De intercommunale IOK start binnenkort met de verkoop van de percelen op de nieuwe verkaveling Bovenheide. In een eerste fase worden 20 kavels te koop aangeboden.

De verkaveling is gelegen tussen Kampdijk, Bovenheide en Lusthofstraat. "De infrastructuurwerkenzitten in de eindfase en worden in de loop van de maand mei afgerond", klinkt het bij de gemeente Ravels.





"In een eerste fase zullen 20 kavels te koop worden aangeboden. De kavels hebben een oppervlakte van 296 tot 658 vierkante meter, de prijzen variëren van 72.887 tot 120.312 euro."





Op 22 mei om 18.30 uur organiseert IOK een informatiesessie met de verkoopsvoorwaarden in het gemeentehuis.





Wie zich kandidaat wil stellen voor de aankoop van een kavel, kan zich inschrijven van 28 mei tot en met 8 juni.





De toewijzing gebeurt op 26 juni door middel van loting, waarbij voorrang wordt verleend aan inwoners van Ravels en aan kandidaten zonder eigendom. (JVN)