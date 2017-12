Verantwoordelijke rijdt voor deur asiel 3 hondjes dood 02u46 0 Ton Wiggenraad Ine Cools is de verantwoordelijke van asiel Veeweyde. Ravels In dierenasiel Veeweyde in Weelde is Kerstmis in mineur geëindigd. Ine Cools, de verantwoordelijke van het asiel, reed toen ze met haar auto naar huis vertrok per ongeluk over een kartonnen doos waarin vier achtergelaten puppy's zaten. Ine is er kapot van. "Ik heb hier echt geen woorden, zo verschrikkelijk is het", zegt Ine. "Ik was nog niet zo lang vertrokken toen ik telefoon kreeg van een collega. Ze vertelde dat ze twee dode puppy's op straat hadden gevonden."

Twee pups waren opslag dood. Het derde hondje lag zwaargewond op straat en is door medewerkers van het asiel meteen naar de dierenarts gebracht. Daar is het diertje een dag later ook overleden. Eén puppy heeft geluk gehad en zat nog veilig in de doos. Het kleintje is ondertussen opgevangen bij een pleeggezin.





Iemand heeft in alle stilte de doos met de vier hondjes aan de passagierskant ter hoogte van het voorwiel van Ines auto neergezet. Ze waren voor de bestuurster onzichtbaar toen zij is ingestapt. "Ik begrijp niet waarom mensen zoiets doen", zegt Ine. "Het gebeurt vaker dat ze hier anoniem een hond willen achterlaten, maar zet ze dan tenminste op een zichtbare plaats. Het is gratis en wij nemen alle dieren aan. Maar vier puppy's op zo'n manier achterlaten, is gewoon strafbaar."





Ine denkt er over na een klacht in te dienen tegen onbekenden. "Ik hoop dat mensen nu beseffen hoe belangrijk het is om je dier op een veilige manier binnen te brengen." De puppy's waren bovendien nog maar zes weken oud. Ze waren nog te jong om ze al weg te halen bij hun moeder.





Het asiel telt nu 98 honden en zit al zo lang het bestaat meestal vol. (TJW)





Ton Wiggenraad De enige pup uit het nestje van vier die nog leeft.