Veertig kavels in Bovenheide 20 juli 2018

Intercommunale IOK gaat in samenwerking met Dekenaat Kempen de verkaveling Bovenheide op de markt brengen. Verkaveling Bovenheide ligt in het centrum tussen de straten Bovenheide en Kampdijk en grenst aan een landbouwgebied. De nieuwe wijk zal één nieuwe straat krijgen waarlangs alle wooneenheden gebouwd worden. De straat wordt kronkelend aangelegd zodat er niet snel gereden kan worden. De nieuwe verkaveling krijgt ook een groot groen plein. Het gaat in totaal om veertig kavels waarvan 28 voor gekoppelde bebouwing, zes voor gegroepeerde en nog eens zes voor geschakelde bebouwing. In een eerste fase worden twintig kavels op de markt gebracht. De volgende verkoopavond zal plaatsvinden op dinsdag 25 september om 18.30 uur in de Brouwerij in de Weeldestraat. Meer info op www.iok.be. (VTT)