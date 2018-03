Uitslaande brand in magazijn Ravelse Tegelwerken 20 maart 2018

02u29 0 Ravels In het magazijn van het bedrijf Ravelse Tegelwerken aan de Kanaaldijk in Ravels heeft gisteravond een felle brand gewoed. De twee aanpalende bedrijven bleven gevrijwaard van het vuur, maar liepen wel rookschade op.

Op het moment dat de brand maandagavond rond 18 uur uitbrak bij Ravelse Tegelwerken was er niemand van het bedrijf aanwezig. Het vuur heeft daardoor wellicht een tijd vrij spel gehad en was dus erg hevig. "De brand is beneden begonnen en is vervolgens overgeslagen naar het dak", zegt Patrick Deboel van brandweerzone Taxandria. "Bij onze aankomst sloegen de vlammen door het dak en veroorzaakte de brand een gigantische zwarte rookpluim."





De zwarte rook was tot 15 kilometer ver te zien. Maar de brandweer had de brand snel onder controle, waardoor ook de rookpluim verdween. De schade aan het magazijn is wel groot. De brandweer verwijderde een deel van het dak om zeker te zijn dat alle vlammen gedoofd waren. "Alles hangt onder het roet, en er is ook veel rook- en waterschade", aldus nog Patrick Deboel. "De aanpalende bedrijven hebben rook binnengekregen, maar daar is de brand niet geweest. Daar werden wel enkele auto's uit voorzorg naar buiten gereden."





Mogelijk kortsluiting

De brandweer haalde het bluswater uit het naburige kanaal. Over de oorzaak van de brand was maandagavond nog geen duidelijkheid. Mogelijk ligt een kortsluiting aan de basis van de brand, maar het vuur kan ook begonnen zijn aan een kachel.





Bij Ravelse Tegelwerken bevindt zich niet alleen een magazijn, maar ook een bureau. Een computer en een server werden er in allerijl naar buiten gedragen. Door de brand was de elektriciteit uitgevallen. Om de automatische poort omhoog te krijgen - voor verluchting - werd een heftruck gebruikt. (JVN)