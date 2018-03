Uitbater voor De Brouwerij gezocht 14 maart 2018

02u55 0

Het gemeentebestuur van Ravels is op zoek naar een nieuwe concessiehouder voor De Brouwerij. Kandidaten kunnen zich melden tot 30 maart.





De vorige uitbater van horecazaak De Brouwerij in de Weeldestraat 86 in Weelde vroeg enkele weken geleden het faillissement aan. Een nieuwe uitbater wordt gezocht. "De gemeente Ravels zal de uitbating van de cafetaria van De Brouwerij concessie geven voor een periode van 9 jaar, vanaf 1 mei 2018", klink het bij het gemeentebestuur. "De inschrijvingen kunnen tot uiterlijk vrijdag 30 maart 2018 om 11.00 uur ingediend worden." Wie bijkomende inlichtingen wenst zoals bijvoorbeeld de lastvoorwaarden kan contact opnemen met de gemeentelijke technische dienst op het nummer 014 40 19 47 of via het e-mailadres technische.dienst@ravels.be. (JVN)