Twee grote werven dit voorjaar 20 maart 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal dit voorjaar op twee plaatsen werken uitvoeren in Weelde. De werken aan de N12 zijn uitgesteld tot juni.





In de Weeldestraat, Prinsenlaan en Steenweg Weelde (die samen de N12 vormen) zouden de onderhoudswerken normaal aanvangen op 5 april. Maar door omstandigheden kan die timing niet gehaald worden. De fasering en exacte timing van deze werken zal geruime tijd op voorhand meegedeeld worden, maar vermoedelijk zullen de werken starten in juni. Op dat moment moeten de werken aan de Bredaseweg (N19) in Weelde-Statie normaal al achter de rug zijn. Daar wordt volgens de huidige planning op 14 mei gestart met de werken. "Er wordt onderhoud uitgevoerd aan het wegdek vanaf de Nederlandse grens tot de Merksplasseweg. Richting Turnhout is er éénrichtingsverkeer mogelijk, het verkeer richting Nederland wordt omgeleid via de Nieuwe Stationsstraat en de Merksplasseweg", klinkt het. Deze werken nemen vijftien werkdagen (ofwel drie weken) in beslag. Omwonenden zullen in april per brief meer gedetailleerde informatie ontvangen van het AWV. (JVN)