Tuinfestival schenkt in totaal 3.000 euro aan Samana Jef Van Nooten

26 november 2018

De organisaties van het Tuinfestival in Ravels hebben in totaal 3.000 euro geschonken aan Samana, een organisatie voor mensen met een chronische ziekte en hun mantelzorgers. Het geld werd bijeengebracht tijdens het Tuinfestival in augustus dat dit jaar 2.000 bezoekers lokte. De 3.000 euro werd verdeeld onder de verschillende Samana-afdelingen van Groot-Ravels, afhankelijk van het aantal leden. De afdeling van Ravels kreeg een cheque van 850 euro overhandigd, die van Weelde 840 euro. Voor Poppel was er 650 euro weggelegd. De afdelingen van Ravels-Eel en Weelde-Statie krijgen respectievelijk een cheque van 400 euro en 260 euro. De Samana-afdelingen zullen het geld gebruiken voor onder meer uitstapjes en het Kerstfeest.