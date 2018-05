Truck negeert rood licht: bestuurder kritiek 18 mei 2018

Een vrachtwagenchauffeur uit Ravels is gisterochtend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Nieuwe Baan in Laakdal. Hij kwam er in aanrijding met een andere vrachtwagen. Het ongeval gebeurde kort na 5 uur ter hoogte van de afrit van de E313 in Geel-Oost. Eén van de vrachtwagens had pas de autosnelweg verlaten. De chauffeur wilde rechtdoor de Nijverheidsweg oprijden, maar knalde tegen een vrachtwagen die vanuit Winkelomheide kwam aangereden. Het ongeval gebeurde omdat één van de chauffeurs het rode licht genegeerd heeft. In één van de vrachtwagens zat de 60-jarige chauffeur M.K. uit Ravels gekneld in zijn cabine. Hij moest door de brandweer worden bevrijd en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De andere, de 34-jarige V.K. uit Beringen, raakte lichtgewond. (JVN)