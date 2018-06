Ticketverkoop De Wouwer uitgesteld 12 juni 2018

02u47 0

De ticketverkoop voor De Wouwer van komend seizoen is noodgedwongen uitgesteld moeten worden. Aanleiding is een technisch probleem bij de softwareleverancier. "Tot onze grote spijt vernamen we zonet dat we de start van onze ticketverkoop moeten uitstellen wegens technische problemen bij onze softwareleverancier. Het is niet duidelijk wanneer deze technische problemen opgelost zullen zijn", klinkt het bij de gemeente. (JVN)