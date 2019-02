Te koop: 13 betaalbare bouwgronden in centrum van Ravels Jef Van Nooten

18 februari 2019

09u34 0 Ravels De intercommunale IOK plant een nieuwe verkoopavond voor de verkaveling Bovenheide in Ravels. Voor de eerste verkoopsfase zijn nog 13 bouwgronden beschikbaar.

De verkaveling Bovenheide is gelegen in de dorpskern van Ravels, tussen de straten Bovenheide en Kampdijk, grenzend aan waardevol landbouwgebied.

“Er zijn 40 kavels. De verkoop zal gefaseerd verlopen: in een eerste fase worden 20 kavels verkocht”, klinkt het bij de gemeente. “Er worden vijf bebouwingstypes voorzien. Dat zorgt voor meer variatie in het straatbeeld maar ook voor huizen naar de portemonnee van iedere koper. Doordat de tuinen en leefruimtes naar het zuiden worden gericht, genieten de bewoners optimaal van het zonlicht.”

Nieuwe straat

Door de nieuwe wijk loopt een nieuwe straat waarlangs alle woningen gebouwd worden. “Doordat die kronkelt, zal er niet snel gereden kunnen worden. In het hart van de verkaveling komt een ruime groenzone.”

Al 7 verkocht

Van de 20 kavels uit de eerste verkoopsfase zijn er voorlopig 7 verkocht. 13 loten zijn dus nog beschikbaar. Inschrijven hiervoor kan via IOK via www.iok.be/bovenheide. De volgende verkoopavond zal doorgaan op maandag 11 maart 2019 om 19.00 uur in het gemeentehuis te Ravels.