Straatverlichting schakelt over op led 08 mei 2018

02u38 0

Het gemeentebestuur van Ravels besliste om de openbare verlichting over te schakelen naar ledverlichting. 's Nachts zal de lichtsterkte 40% verlaagd worden.





"Ledverlichting is energievriendelijk, wat de jaarlijkse gemeentelijke energiekost significant zal doen dalen", zegt schepen Patrick Van den Borne (CD&V). "Tegelijkertijd is ledverlichting veiliger. De lampen zullen 's nachts niet gedoofd worden. Alle lampen blijven branden, maar de lichtsterkte zal verlaagd worden tot 40%."





De plaatsing gebeurt in fases. Eerst zijn de straten aan de beurt waar nog de meeste zogenaamde natrium-lagedruklampen hangen. In 2018 krijgen Blauwe Kei, Bovenheide, Buurtjesweg, Eigenaarsstraat, Geeneinde, Grootwaterstraat, Hulsel, Kapelstraat, Koning Alberstraat, Overbroek, Pannenhoef, Sint Adrianusstraat, Stationsstraat, Warandestraat en Zuid Heikantstraat ledverlichting en een nieuwe armatuur. In het totaal zullen 199 armaturen en lampen vervangen worden. In 2019 staan nog 14 andere straten op het programma. Voor de verlichting op gewestwegen zal na overleg met het AWV een apart plan opgemaakt worden. (JVN)