Standhouders gezocht voor gratis markt op Midzomerfeest Jef Van Nooten

08 april 2019

07u59 0 Ravels De gemeente Ravels zoekt standhouders voor het Midzomerfeest van zondag 4 augustus. Het Midzomerfeest vindt plaats in en rond het gemeentehuis in Weelde.

Tijdens het Midzomerfeest op 4 augustus staan onder meer een fietstocht, een muziekfeest en een eetfestijn op het programma. Vanaf 10 uur is er ook een markt in en rond het gemeentehuis. De Gemeentelaan en Sint-Jansstraat worden daarvoor verkeersvrij gemaakt. “Voor deze markt zijn we nog op zoek naar zoveel mogelijk standhouders om hun waren aan de bezoekers aan te prijzen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan lokaal gebrouwen dranken, streekproducten, ecologische voedingswaren, vergeten of verloren groenten, fairtrade ijs en chocolade, kledij, een repaircafé, … Ook andere handelaren zijn zeer welkom”, klinkt het bij de gemeente. Standhouders moeten niks betalen om op de markt te staan. Vooraf aanmelden is wel nodig. Daarvoor kan je een e-mail sturen naar info@ravels.be met de vermelding ‘deelname markt Midzomerfeest’.