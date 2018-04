Stan en Mariette vieren diamanten huwelijk 10 april 2018

Stan Wouters en Mariette Lenaerts van de Jachtweg in Ravels hebben met hun 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen hun 65-jarige bruiloft kunnen vieren. Ze werden hiermee van harte gelukgewenst door het gemeentebestuur dat via schepen Jef van de Pol ook de felicitaties liet voorlezen van ons koningspaar en een fraaie herdenksmedaille liet overhandigen.





Stan is vroeger kousenbreier geweest. Hij maakte van die uiterst dunne nylonkousen. Later stapte hij over naar de kachelfabriek Dovre waar hij ploegbaas werd. Mariette was thuisnaaister van beroep, maar is helaas heel veel ziek geweest en moest zelfs ook al 22 operaties ondergaan. Stan en Mariette lieten zich alle belangstelling goed welgevallen.





(WTW)