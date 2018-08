Staalbouw Weelde gooit de handdoek in de ring 29 augustus 2018

02u46 0 Ravels De rechtbank van koophandel heeft Staalbouw Weelde International NV failliet verklaard. Een dertigtal arbeiders moet op zoek naar ander werk.

Staalbouw Weelde Internationaal is een bedrijf dat in de jaren negentig al eens twee keer in faling ging, maar telkens snel een overnemer vond. Begin deze maand legde de bedrijfsleiding opnieuw de boeken neer. "Het personeel zal ontslagen worden en diegenen die we toch nog kunnen gebruiken, zullen via een interimkantoor weer in dienst genomen worden", vertelt curator Paul Van Rompaey.





Inventarisatie

"We zijn nu volop bezig met een inventarisatie van het bedrijf. Van een eventuele overname is ook nog geen sprake. Dat zal ten vroegste volgende week zijn, als er al kandidaten opduiken."





Staalbouw Weelde telt nog zo'n dertig werknemers. Volgens ACV Metaal zullen de arbeiders snel elders aan de slag kunnen.





"Miscalculaties"

"Ze zijn een gegeerd goed op de arbeidsmarkt", zegt Dirk Van Der Ecken van ACV. "Wat de oorzaak van het faillissement is, is voor ons ook gissen. Maar blijkbaar zouden er toch wat miscalculaties gebeurd zijn bij grotere opdrachten."





(VTT)