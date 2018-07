Snelheidscontroles 24 juli 2018

De politiezone Kempen Noord-Oost plant in juli en augustus nog verschillende snelheidscontroles in de Ravels, Weelde en Poppel. Het gaat om controles in de Kerkstraat, Weeldestraat en Vooreel op 25 juli, Grens, Meir en Gilseinde op 2 augustus, Mierdsedijk, Geeneinde en Beekseweg op 4 augustus, Klein Ravels, Trier en Mierdsedijk op 17 augustus, Bredaseweg, Trier en Weeldestraat op 22 augustus, Peelsestraat, Arendonksesteenweg en Steenweg op Baarle op 27 augustus en Dorp, Geeneinde en Beekseweg op 30 augustus. Uiteraard volgen er ook nog niet-aangekondigde snelheidscontroles. (VTT)