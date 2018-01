Smullen geblazen op Verloren Maa... Woensdag 02u36 0 WTW Het gemeentebestuur serveert appelbollen en worstenbroden aan z'n inwoners in De Wouwer.

Meer dan 1.200 inwoners van Ravels zakten gisteren naar GC De Wouwer af om een worstenbrood en appelbol naar binnen te spelen.





Verloren Maandag wordt door de gemeente Ravels traditioneel op woensdag gevierd. Maar liefst 1.236 inwoners schreven zich in voor het evenement. Door de grote interesse moest er opnieuw in vier verschillende shiften worden gewerkt. De worstenbroden en appelbollen werden gebakken door de plaatselijke bakkers. Burgemeester Walter Luyten stond samen met de schepenen, gemeenteraadsleden en vrijwilligers in voor de bediening.





Deelnemers betaalden slechts 3 euro. In ruil kregen ze een appelbol en een worstenbrood, inclusief koffie, thee, water of (choco)melk. (JVN)