Silicaatstenen houden nieuwe school warm Jef Van Nooten

19 november 2018

10u06 0 Ravels In de Kerkstraat in Ravels zijn de eerste muren zichtbaar van het nieuwe schoolgebouw van GBS De Kleine Wereld. De binnenmuren worden niet opgetrokken met bakstenen, maar met silicaatstenen. “De steen houdt warmte bij om die nadien langzaam af te geven”, klinkt het bij de gemeente.

De 420 kinderen van gemeentelijke basisschool De Kleine Wereld volgden eind maart voor het laatst les in het verouderde gebouw. Sinds Pasen is de school tijdelijk ondergebracht in containerklassen bij KFC Flandria. In de Kerkstraat schiet de nieuwe school intussen als een paddenstoel uit de grond. “De aannemer is een tijdje geleden begonnen met het metselen van de binnenmuren van de kleuterschool die zich vooraan in de Kerkstraat bevindt. Fundamenten, welfsels en beton zijn al klaar. De binnenmuren worden niet met baksteen of snelbouw opgetrokken, maar met silicaatsteen”, klinkt het bij de gemeente Ravels. “Deze silicaatsteen is milieuvriendelijk, geluidsisolerend, dragend, duurzaam en heeft een groot warmte accumulerend vermogen. Dit wil zeggen dat de steen warmte bijhoudt en die dan weer langzaam afgeeft. Een enorm voordeel voor een school van nu en morgen. Voor bepaalde kleuterklassen zijn de witte silicaatstenen binnenmuren van bijna 6 meter hoog al zichtbaar vanuit de Kerkstraat.”

De lagere school zal zich voortaan achter de kleuterschool bevinden waar vroeger de grote en hoge blok van het 1ste, 2de en 3de leerjaar stond. “Men is volop bezig met de funderingswerken. Weldra zal ook deze blok uit de grond verschijnen”, aldus nog het gemeentebestuur. “De nieuwe sportzaal zal gebouwd worden op de plek waar vroeger het klooster stond in de Kloosterstraat, en zal dus in de toekomst onderdeel uitmaken van de school. Na de funderingswerken kan daar ook gestart worden met de binnenmuren.”