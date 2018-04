Seniorenraad lanceert reeks voorstellen voor beter ouderenbeleid 18 april 2018

02u45 0 Ravels De seniorenraad in Ravels heeft een 'Zilverboek' overhandigd aan het gemeentebestuur. In die nota staan aanbevelingen opgesomd om het leven van de Ravelse senioren te verbeteren. "Op dit moment is meer dan 20 procent van de bevolking 65-plusser in Ravels", duidt de seniorenraad het belang van een goed ouderenbeleid.

De gemeentelijke seniorenraad organiseerde een bevraging bij 900 leden van de seniorenverenigingen OKRA en NEOS. De resultaten van deze bevraging werden gebundeld in het 'Zilverboek 2018', waarin aanbevelingen geformuleerd staan voor het ouderenbeleid. De senioren hopen de aanbevelingen terug te zien in de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen.





De seniorenraad vraagt onder meer dat de gemeente meer ondersteuning zou geven aan buurtinitiatieven. Zo'n initiatieven zouden de samenhorigheid van buren kunnen verhogen en de vereenzaming bij ouderen in die buurt wegnemen. "Vereenzaming is dikwijls ook het gevolg van zich niet meer kunnen verplaatsen. Alle initiatieven die er toe kunnen bijdragen dat verplaatsingen mogelijk blijven, moeten dus ten volle ondersteund worden." De seniorenraad denkt daarbij bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid van op- en afstapplaatsen van het openbaar vervoer, zodat ook mensen met een rolstoel of rollator er gebruik van kunnen maken.





De seniorenraad wijst er onder andere op dat veel senioren geen toegang hebben tot de moderne communicatiemiddelen. "Gemeentelijke berichtgeving moet daarom ook verspreid blijven worden op de klassieke manier, zoals de seniorengids."





(JVN)