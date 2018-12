Schouwbrand snel onder controle Wouter Demuynck

18 december 2018

00u19 0

In Weelde (Ravels) heeft het maandagavond rond 20.30 uur kort gebrand aan een schoorsteen van een woning aan Geeneinde, op de hoek met de Koningstraat. De brandweer kwam met een ladderwagen ter plaatse om de brand te blussen. Daardoor was de straat gedeeltelijk afgesloten, wat voor de nodige verkeershinder zorgde. Uiteindelijk was de brand vrij snel onder controle en was er enkel schade aan de schoorsteen zelf.