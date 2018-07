Schoolgebouw gerenoveerd tot crèche 04 juli 2018

Aan Eykantpad in Weelde (Ravels) is het nieuwe gebouw voor kinderopvang en jeugdwerking geopend. De oude schoolgebouwen werden daarvoor grondig gerenoveerd, in combinatie met een nieuwbouw. De gebruikers van het complex kregen de sleutels plechtig overhandigd.





De gemeente Ravels had de oude schoolgebouwen aan Eykantpad via een erfpachtovereenkomst kunnen verwerven. De gemeente betaalt de komende 50 jaar 3.000 euro per jaar voor de erfpacht. Het voorbije jaar werd de site onder handen genomen. Na een renovatie van de schoolgebouwen en een bijkomende nieuwbouw kan het complex voortaan de thuisbasis worden voor kinderen en jongeren. "Deze locatie had van oudsher een onderwijsfunctie. Nu brengen we er verschillende initiatieven samen", zegt burgemeester Walter Luyten.





Ravotten en zot doen

In het polyvalante gebouw krijgen zowel speelpleinwerking Wirrel Warrel, Stekelbees het Warreltje als jeugdbeweging KSA hun vaste stek. Ook 'Kind en Preventie' wordt er gehuisvest. "De nieuwe site aan het Eykantpad wordt dé plaats bij uitstek waar kinderen en jongeren elke dag opnieuw kunnen dansen, springen, ravotten en zot doen. Een enthousiaste groep animatoren en begeleiders werkt dagelijks een gevarieerd spel- en knutselaanbod uit met als doel alle deelnemers een fantastische dag te laten beleven." (JVN)