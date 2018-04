Schepencollege koopt eerste stickers van Rode Kruis 17 april 2018

Het is stilaan een traditie geworden dat het schepencollege van Ravels als allereerste de jaarlijkse stickeractie van het Rode Kruis steunt met de aankoop van de eerste exemplaren. Zo deden ze dus ook voor de editie van dit jaar die op donderdag 19 april van start gaat in heel Vlaanderen en dus ook in Ravels. De vrijwilligers van Het Rode Kruis kunt U weer aantreffen op de parkings van de plaatselijke warenhuizen en bij het uitgaan van de scholen. Met de opbrengst van de stickeractie wordt de eigen afdeling gesteund die binnenkort immers voor een verhuizing staat van Poppel naar het Depot op het vliegveld van Weelde.





De stickeractie, waarvoor de vrijwilligers post zullen vatten op de parkings van de warenhuizen en aan de uitgang van de scholen gaat stipt om 15.00 uur van start.





(WTW)