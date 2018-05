Rusthuisbewoners krijgen rolstoelfiets 03 mei 2018

Wzc Onze-Lieve-Vrouw Van de Kempen heeft een rolstoelfiets in gebruik genomen. Het rusthuis wil haar minder mobiele bewoners op die manier de kans geven om te genieten van de zon en de buitenlucht. "Vorig jaar groeide bij enkele mensen het idee om zo'n fiets aan te kopen", klinkt het. "Iedereen die bij het Woonzorgcentrum betrokken is, was meteen enthousiast. Er was echter maar één probleem: de kostprijs. Maar de personeelsleden, vrijwilligers, bewoners, familieleden en sympathisanten van het woonzorgcentrum hebben heel wat acties ondernomen om geld in te zamelen." (JVN)