Rusthuis in Ravels wordt drastisch uitgebreid: 24 woningen en 36 kamers Jef Van Nooten

25 februari 2019

Het woonzorgcentrum in Ravels gaat drastisch uitbreiden. Over een jaar wordt gestart met de bouw van 24 extra assistentiewoningen en 36 rusthuiskamers. In de nieuwbouw komt meteen ook een cafetaria, restaurant en een gemeentezaal. “Begin 2023 willen we het nieuwe gebouw in gebruik nemen.”

Om een antwoord te bieden aan de vergrijzing, zal het huidige aanbod van woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw van de Kempen in Ravels sterk worden uitgebreid. Naast 24 assistentiewoningen komen er ook 36 woongelegenheden bij in het woonzorgcentrum. “Van de 24 nieuwe assistentiewoningen worden er 15 gebouwd met twee slaapkamers (65m²) en 9 met één slaapkamer (55m²). Alle assistentiewoningen hebben een balkon met zicht op de Grote Baan of de O.L. Vrouwstraat. Verder wordt voldoende ruimte voorzien om mekaar te kunnen ontmoeten”, verduidelijkt algemeen directeur Bob Van de Putte.

De 36 nieuwe kamers van het woonzorgcentrum hebben een netto oppervlakte van 28m². “Iedere individuele kamer heeft een eigen sanitaire cel met douche. Verder zijn de kamers voldoende ruim om naast het slaapgedeelte een woonhoekje te creëren”, aldus nog Van de Putte. “Twaalf kamers vormen een leefeenheid. Op elke leefeenheid wordt één tweepersoonskamer voorzien. Naast de individuele kamers plannen we per leefeenheid een aantal gemeenschappelijke ruimtes zoals een eet- en leefruimte met buitenterras en kitchenette, alsook een gemeenschappelijke badkamer en voldoende ruimtes voor het zorgpersoneel.”

De nieuwbouw komt niet in de plaats van het huidige rusthuiscomplex, maar wordt een extra gebouw bovenop het huidige aanbod van het woonzorgcentrum. “Ook de bestaande assistentiewoningen en het huidige woonzorgcentrum blijven de komende jaren in gebruik. Dit brengt ons totaal aanbod na realisatie van de nieuwbouw op een totaal van 53 assistentiewoningen en 125 woongelegenheden in woonzorgcentrum. Daarvan dienen 5 woongelegenheden voor kortverblijf en 5 woongelegenheden voor oriënterend kortverblijf.”

De uitbreiding van het woonzorgcentrum is mogelijk door een samenwerking van de gemeenten en de Gasthuiszusters. De gemeente geeft de grond in erfpacht. “Ravels is nu nog een jonge gemeente, maar we weten dat ook Ravels voor een sterk toenemende vergrijzing staat”, benadrukt burgemeester Walter Luyten het belang van de uitbreiding. “In Ravels hebben we maar één rusthuis. Deze uitbreiding is dus zeer welkom. Wij geven gemeentegrond in erfpacht en de uitbating zal gebeuren door een organisatie die reeds veel knowhow heeft met betrekking tot ouderenzorg. Dit is dus een win-win situatie. In ruil voor de erfpacht komt er in het complex ook één zaal die de gemeente kan gebruiken als gemeentezaal.”

De eerste bewoners zullen over vier jaar hun intrek kunnen nemen in de kamers en assistentiewoningen van het nieuwe complex. “De bouwaanvraag werd ingediend en is momenteel in behandeling. In 2019 zal de bouw administratief worden voorbereid, een aannemer worden aangesteld en het terrein bouwrijp worden gemaakt”, besluit Bob Van de Putte. “Het is de bedoeling om begin 2020 van start te gaan met het bouwen. Het bouwproces zal ongeveer drie jaren in beslag nemen, wat betekent dat we het nieuwe gebouw begin 2023 in gebruik kunnen nemen.”